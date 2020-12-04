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Суд восстановил бывшего беркутовца Шаповалова в должности в МВД

Фото из открытых источников

Также ему выплатят средний заработок за время вынужденного простоя

Харьковский окружной административный суд восстановил бывшего командира роты харьковского подразделения "Беркута" Виктора Шаповалова на должности в Министерстве внутренних дел, передает "Радио Свобода".

Как отмечается, 1 декабря суд удовлетворил его иск к главному управлению Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области и главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области. Шаповалова восстановили в должности и обязали взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного простоя – 11 297 гривен 20 копеек без учета налогов, сборов и других обязательных платежей.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если жалобу не подадут в течение 30 дней.

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Отметим, что в октябре 2016 года во время судебного заседания в деле о расстрелах участников протестов во время Євромайдану бывший беркутовец из Харькова Виктор Шаповалов частично признал свою вину и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.

Самого Шаповалова обвиняли в превышении служебных полномочий.

Он находился под арестом в 2015-2019 годах, когда его освободили из-под стражи по "закону Савченко" (один день содержания под арестом засчитывался за два дня в заключении).

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Ранее сообщалось, что Святошинский райсуд Киева впервые за год начал рассмотрение дела о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года

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