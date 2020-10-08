Суд в Николаеве признал, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" должна участвовать в городских выборах

"Оппозиционная платформа-за жизнь" Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Николаевский суд не позволил "Слуге народа" реализовать план нечистоплотной борьбы с партией "Оппозиционная платформа — За жизнь" на местных выборах. Партии власти не удалось снять с выборов в городской совет Николаева своих главных оппонентов. Об этом сообщает пресс-служба политической силы "Оппозиционная платформа — За жизнь". Далее приводим текст сообщения дословно.

Так, представители "Слуги народа" в судебном порядке требовали снять с регистрации кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от ОПЗЖ. Однако Николаевский окружной административный суд отказал партии "Слуга народа" в удовлетворении ее иска.

"Сегодня власть ведет ожесточенную борьбу со своими политическими оппонентами, не гнушаясь никакими методами и приемами. "Зеленая" команда понимает, что кредит доверия, выделенный ей избирателями в прошлом году, исчерпан, а граждане давно разочарованы политикой действующей власти. Поэтому власть взяла на вооружение новый метод: преследование, давление, выбивание из предвыборной гонки тех, кто несет реальную угрозу режиму Президента Зеленского", – подчеркнул народный депутат Украины, руководитель Николаевской региональной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь", член Политсовета партии Юрий Загородний.