Суд удовлетворил иск Портнова о приостановлении действия решения Киевского горсовета о праздновании юбилеев деятелей ОУН-УПА

Андрей Портнов из открытых источников

ОАСК считает обоснованным требование Андрея Портнова

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска, поданного юристом Андреем Портновым, и приостановил действие решения Киевского городского совета в части празднования в 2020 году памятных дат юбилеев некоторых лиц. О сообщает пресс-служба ОАСК.

"ОАСК считает обоснованным требование Андрея Портнова о приостановлении действия этого решения КМР (в части), несмотря на имеющиеся признаки очевидной его противоправности, в связи с нарушением Киевским городским советом процедуры разработки и принятия обжалуемого решения", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что в этом случае применение мер обеспечения административного иска направлено исключительно на сохранение существующего положения до рассмотрения дела по существу заявленных требований, установления их обоснованности.

Сегодня, 12 марта, суд приостановил действие решения Киевского городского совета от 27 февраля 2020 года "О праздновании на территории Киева памятных дат и юбилеев в 2020 году" в части празднования в столице памятных дат юбилеев таких лиц:

130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы - военный деятель, полковник Армии Украинского Государства;

6 февраля - 100 лет со дня рождения Василия Левковича - военный деятель, полковник УПА;

20 февраля 115 лет со дня рождения Уласа Самчука - писатель публицист, журналист;

24 февраля - 110 лет со дня рождения Василия Сидора - военный и политический деятель, полковник УПА;

5 мая - 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича - ученый, историк, географ, энциклопедист, общественный и политический деятель, организатор и главный редактор "Энциклопедии украиноведения";

12 ноября - 100 лет со дня рождения Василия Галасы - политический и военный деятель, полковник УПА;

12 декабря - 130 лет со дня рождения Андрея Мельника - политический и военный деятель, председатель Провода Организации украинских националистов (ОУН).

Напомним, ранее Андрей Портнов заявил, что выиграл дело против бывшего президента Петра Порошенко, политической партии "Европейская Солидарность" и телеканала "Прямой".