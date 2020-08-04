Суд РФ продлил арест крымским татарам-фигурантам "второго бахчисарайского дела"

Крымчан будут содержать в СИЗО до 12 ноября

Фигуранты второй бахчисарайской группы Крымская солидарность

В Ростове-на-Дону южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей фигурантов второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" до 12 ноября включительно. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Фейсбук.

Отмечается, что все фигуранты второй бахчисарайской группы останутся под арестом в следственном изоляторе. Кроме того, исключение не сделали даже для отца 13-ти детей, учителя физкультуры и активиста Сервера Зекирьяева. Адвокаты других удерживаемых в российском изоляторе крымчан также настаивали на избрании другой меры пресечения для них, но суд не принял во внимание доводы защитников.

Важно, что в целом крымские мусульмане из Бахчисарая провели в заключении почти 3 года. Дело находится на этапе судебного рассмотрения.

Напомним, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Их обвиняют якобы в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". В октябре прошлого года ростовский суд начал рассматривать дело по существу.

Новости по теме: Сбил кепку с полицейского флагом Украины: В России обвиняют активиста

Ранее сообщалось, что в начале июля текущего года силовые структуры в аннексированном Крыму провели обыски в 4 районах полуострова и задержали 7 крымских татар. Их также обвиняют в терроризме и участии в организации "Хизб ут-Тахрир".