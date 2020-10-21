Суд просят признать незаконным всеукраинский опрос Зеленского

Здание Окружного административного суда города Киева Фото из открытых источников

Суд решает вопрос об открытии административного дела

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой признать незаконным проведение всеукраинского опроса по инициативе президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает сайт ОАСК.

Отмечается, что иск подал житель Ивано-Франковской области. Он просит признать противоправным объявление опроса 25 октября. Среди других требований в иске-обязать Зеленского воздержаться от действий, связанных с назначением и проведением этого мероприятия на избирательных участках в день местных выборов.

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Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан в день местных выборов прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов. По его словам, вопросы будут касаться того, что "мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете".

14 октября глава государства объявил первый из 5 вопросов, которые будут вынесены на опрос 25 октября во время местных выборов. Оно будет касаться коррупции в особо крупных масштабах.

На следующий день, Зеленский назвал второй вопрос, который будет касаться создание на Донбассе свободной экономической зоны.

А в пятницу, 16 октября, президент обнародовал финальные три вопроса всенародного опроса.