Суд продолжает избрания меры пресечения Порошенко. Трансляция заседания

Петр Порошенко прессслужба партии "Европейская Солидарность"

Под зданием учреждения собрался митинг в поддержку Порошенко

Печерский районный суд Киева продолжает заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Трансляцию в прямом эфире ведет "Радио Свобода".

Как известно, следственный судья Сергей Вовк объявил о перерыве в заседании 1 июля.

В тот защита Порошенко объявил отвод группе прокуроров, но суд отказал в этом ходатайстве.

Прокуратура просила суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.

Адвокаты экс-президента заявили о недействительности ходатайства ввиду отсутствия на документах даты.

Как сообщалось, возле здания суда 8 июля, как и в прошлый раз, собрались сторонники Порошенко.

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогда президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины до превышения им власти и служебных полномочий.