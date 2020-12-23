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Суд продлил домашний арест скандальному застройщику Микитасю

Максим Микитась Obozrevatel

Мера пресечения для бывшего нардепа продлится минимум 2 месяца

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Фейсбук.

Отмечается, что срок действия постановления продлится до 23 февраля 2021 года включительно. Однако под домашним арестом Микитась должен находиться только ночью – с 23:00 до 07:00.

Кроме того, подозреваемый обязан носить электронный браслет, прибывать и сообщать правоохранителям и суд о смене места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, а также сдать на хранение ряд документов.

Напомним, недавно детективы Национального антикоррупционного бюро объявили бывшему народному депутату Максиму Микитасю новое подозрение по делу "Укрбуда". Теперь его подозревают в даче взятки за выдачу недостоверного заключения судэксперта.

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Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд по делу Микитася взял под стражу заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса. Чиновник фигурирует в деле о завладении имуществом Нацгвардии.

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