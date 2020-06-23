Суд отменил подозрение нападающему на Стерненка

Сергей Стерненко в зале суда 15 июня Укринформ

Защита нападникабуде добиваться переквалификации делах для более жестокого наказания

Печерский районный суд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на активиста Сергея Стерненка и погиб во время нападения. Об этом сообщил сам Стерненко.

"Вчера судья Печерского районного суда Пидпалый на просьбу адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня возле моего дома", - написал он.

"По обращению наших адвокатов, суд признал незаконным и отменил подозрение, врученную посмертно Ивану Кузнецову – жертве… Стерненка, 1995 г.н., подозреваемого в умышленном убийстве…", - написал Портнов.

По его словам, это судебное решение "разрушает версию следствия, что убийца защищался от нападения и создает прямые основания для изменения квалификации подозрения фигуранту".

Он также добавил, что его команда будет добиваться переквалификации дела на "умышленное убийство с особой жестокостью, что предусматривает пожизненное лишение свободы".

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Ранее стало известно, что Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу по изменения меры пресечения Сергею Стерненку в пятницу, 26 июня.