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Суд отменил ночной домашний арест для экс-депутата Черновол

Бывшей депутату назначили личное обязательство

Татьяна Черновол Фото из открытых источников

Печерский районный суд г. Киева изменил меру пресечения экс-депутату Татьяне Черновол с ночного домашнего ареста на личное обязательство. Об этом сама Чорновол сообщила в Фейсбук.

Отмечается, что одно из таких обязательств – это запрет на общение с Антоном Яценко, который обвиняет бывшую депутатку в поджоге. "Вчера по делу Майдана мне изменили меру пресечения на личные обязательства. Одно из них - запрет на общение с Антоном Яценко", – написала Черновол.

В то же время адвокат Татьяны Черновол, Ирина Кузина, в комментарии "Укринформу" заявила, что экс-депутату запрещено общаться и со свидетелями дела, но при этом подозреваемая может передвигаться по стране. "Был предоставлен перечень свидетелей, с которыми она не может общаться. По территории общения – она неограниченна по Украине, только за границу не может выезжать", – сказала защитница.

Известно, что Татьяну Черновол подозревают в поджоге бывшего офиса "Партии регионов" в Киеве во время Майдана в феврале 2014 года. В результате пожара погиб сотрудник офиса – Владимир Захаров.

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Напомним, недавно бывшая народная депутат Татьяна Черновол заявила, что ГБР хочет изменить ей меру пресечения. Тогда, помимо запрета общения, сообщалось о вероятном обязательстве Черновол сдать на хранение документы для выезда за границу.

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