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Суд отказался признавать незаконным общенациональный "опрос Зеленского"

Владимир Зеленский Скриншот с видео / Офис президента

Рассмотрение дела происходило в письменном производстве

Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела о признании противоправным объявление президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 года на избирательных участках и отказал истцу в удовлетворении требований. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению, суд открыл производство по делу и назначил его к рассмотрению в порядке упрощенного искового производства в судебном заседании 23 октября 2020 года в 08:00. Поскольку стороны не прибыли в судебное заседание, суд продолжил рассмотрение дела в письменном производстве.

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Как указано в решении суда, обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав лица на момент обращения в суд. Объявления любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, нарушающее право истца.

"Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - пояснили в суде.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Окружной административный суд Киева поступил иск от жителя Ивано-Франковской области с просьбой признать незаконным проведение всеукраинского опроса по инициативе президента Владимира Зеленского. 

 

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