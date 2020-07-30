Суд обязал Стерненко завершить ознакомление со своим делом до 11 августа

Активист считает, что следствие хочет как можно скорее передать дело в суд

Сергей Стерненко Укринформ

Активисту Сергею Стерненко ограничили сроки для ознакомления с материалами дела по подозрению в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия до 11 августа. Об этом сообщил сам подозреваемый в Фейсбук.

Стерненко отметил, что следователь до сих пор не перевел документы с русского, а его адвокаты не получили доступ к вещественным доказательствам. По мнению активиста, такое решение суда лишает его права на обжалование уведомления о подозрении.

Кроме того, подозреваемый считает, что такие действия происходят, чтобы "побыстрее спихнуть дело в суд". По словам Стерненка, его хотят осудить за то, что он не умер.

Напомним, 1 июля активисту и экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко объявили подозрение по двум статьям – "Умышленное убийство" и "Незаконное ношение холодного оружия".

Впоследствии Служба безопасности Украины завершила расследование по делу одесского активиста, таким образом дело можно было передавать в суд. Однако, по словам самого подозреваемого, за все время не было проведено никаких следственных действий.

Новости по теме: Дело Стерненко: Сегодня суд рассмотрит ходатайство прокуроров

Несмотря на это Киевский апелляционный суд отказал Сергею Стерненко в удовлетворении его жалобы и оставил его под домашним арестом.

Заметим, Стерненко подозревают в умышленном убийстве. Однако активист обвинения отвергает и утверждает, что защищался во время нападения на себя в мае 2018 года.