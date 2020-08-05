Суд обязал ГБР возобновить следствие в отношении Порошенко и Парубия касательно захвата власти в 2016 году, - Портнов

Петр Порошенко в суде прессслужба партии "Европейская Солидарность"

Печерский суд Киева обязал Государственное бюро расследований возобновить следствие в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия касательно захвата власти в 2016 году. Об этом в Telegram сообщил юрист Андрей Портнов.

"Печерский суд Киева удовлетворил первую из трёх поданных мной жалоб за закрытие уголовных производств в отношении главного государственного и военного преступника. Суд отменил первое постановление ГБР об отсутствии состава преступления в действиях Порошенко и Парубия в деле о захвате государственной власти, злоупотреблении служебным положением и подделке документов", - отметил он.

По словам Портнова, "члены преступной группы Блока Порошенко БПП и Народного Фронта подделали документы о наличии у них в 2016-м году коалиции и приняли тысячи управленческих и кадровых решений, незаконно распоряжаясь финансовыми и природными ресурсами страны".

"Организаторами незаконного захвата власти являлись одиозные преступники Порошенко и Парубий. Теперь суд обязал ГБР возобновить следствие, а действия по закрытию дела признал противоправными", - подчеркнул юрист.

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Напомним, ранее в ГБР заявили о закрытии нескольких дел в отношении Порошенко, в том числе и о Томосе.