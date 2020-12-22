Суд обязал ГБР начать уголовное производство против Зеленского из-за гибели военного на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Речь идет об украинском военном, который попал в западню НВФ 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево

Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего военнослужащего Ярослава Журавля - Сергея Журавля и обязал государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Об этом "Радио Свобода" рассказал отец погибшего бойца Сергей Журавель.

Как отмечается, мужчина обвиняет Владимира Зеленского в бездействии, которое привело к гибели его сына. Отец ранее обращался в ГБР и Офис генпрокурора с требованием открыть производство, однако из обоих ведомств получил "отписки", тогда он обратился в Печерский и Шевченковский райсуды Киева.

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"Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский – пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и мое доверенное лицо отправило его в ГБР. Через 10-12 дней должна быть реакция", – рассказал Сергей Журавель.

Как отмечается, 40-летний военный 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослав Журавель был ранен вблизи Зайцево в июле 2020 года. Тогда, по словам отца военного, президент как Верховный главнокомандующий запретил отправлять спецподразделение для спасения раненого.

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Военнослужащий Ярослав Журавель потерял много крови и умер. Точная дата его смерти неизвестна, поскольку тело представители НВФ передали украинской стороне через 8 дней после ранения, 21 июля.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на востоке Украины обстреляли участок разведения и организовали западню для эвакуационной бригады, в результате чего погиб военный медик.

Впоследствии украинские военные рассказали, что военный медик погиб неподалеку Зайцево, поскольку представители НВФ открыли шквальный огонь, несмотря на условленный "режим тишины".

Позже в штабе ООС заявили, что украинской стороне удалось вернуть с территории ОРДЛО тело военного, погибшего 13 июля возле Зайцево. В то же время, украинские военные отметили, что у них нет подтверждения, что это убитый военный медик. 20 июля результаты ДНК подтвердили, что НВФ передали тело Николая Ильина.

Также 21 июля представители незаконных вооруженных формирований передали еще одно тело павшего военного на подконтрольную правительству Украины территорию.