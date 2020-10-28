Суд назначил подготовительное заседание по делу о нападении в поезде "Мариуполь-Киев"

Нападавший на женщину в поезде "Мариуполь-Киев" Виталий Рудзько Антон Геращенко / Facebook

Подозреваемого в попытке изнасилования оставили под стражей на 2 месяца

Соломенский районный суд города Киева назначил подготовительное заседание по делу нападения и попытке изнасилования женщины в поезде "Мариуполь-Киев". Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что подготовительное заседание назначено на 24 ноября 2020 года. Кроме того, по ходатайству Киевской местной прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, ночью 31 июля в поезде сообщением "Мариуполь-Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла спрятаться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой.

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Недавно стало известно, что в Киеве будут судить мужчину, напавший на женщину в поезде "Мариуполь-Киев". Подозреваемому инкриминируют сексуальное насилие, умышленное средней тяжести телесное повреждение и кражу.