Суд Киева отложил избрание меры пресечения Януковичу по делу о расстрелах на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Апелляционный суд не вернул материалы дела после рассмотрения ходатайства адвокатов Януковича

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства о избрание меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, которое было запланировано на 22 декабря. Об этом сообщает ОО "Адвокатская совещательная группа" в Facebook.

"Сегодня 22.12.2020 рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу не состоится. Киевский апелляционный суд не вернул материалы дела (после рассмотрения ходатайства адвокатов Януковича относительно изменения подсудности для рассмотрения этого вопроса — ред.)", - говорится в сообщении.

О дате и времени рассмотрения ходатайства в ОО пообещали сообщить позже.

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Кроме этого, накануне 21 декабря Киевский апелляционный суд отказался удовлетворять ходатайство адвокатов Виктора Януковича относительно изменения подсудности во время рассмотрения ходатайства об избрании заочной меры пресечения по этому делу.

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Напомним, перед этим Печерский районный суд Киева перенес заседание, на котором Виктору Януковичу должны были избрать меру пресечения по делу Майдана из-за неявки адвокатов бывшего президента.