Суд изменил меру пресечения Стерненко

Стерненко не может покидать свое жилье с 21:00 до 6:00

Сергей Стерненко Укринформ

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Об этом сообщил сам активист в Telegram.

Отмечается, что отныне Стерненко должен находиться не на круглосуточном, а на ночном домашнем аресте. Активиста обязали быть дома с 21:00 до 6:00 до 21 сентября.

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Ранее сообщалось, что сегодня, 6 августа, Шевченковский райсуд столицы начал рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. Прокуратура просила о домашнем аресте для Стерненко еще на два месяца.

Сам активист в начале заседания заявил о постороннем вмешательстве в судебное автоматическое распределение. По его словам, из 14 судей председательствующую выбрали между двумя.

Напомним, 1 июля активисту и эксглаве одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко объявили подозрение по двум статьям – "Умышленное убийство" и "Незаконное ношение холодного оружия".

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Впоследствии Служба безопасности Украины завершила расследование по делу одесского активиста, таким образом дело можно было передавать в суд. Однако, по словам самого подозреваемого, за все время не было проведено никаких следственных действий. Позже суд обязал Стерненко завершить ознакомление со своим делом до 11 августа.

Заметим, Стерненко подозревают в умышленном убийстве. Однако активист обвинения отвергает и утверждает, что защищался во время нападения на себя в мае 2018 года.