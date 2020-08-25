Суд избрал меры пресечения для Антоненко, Кузьменко и Дугарь

Новые меры будут действовать до 23 октября включительно

Суд по делу убийства Шеремета Цензор.нет

Шевченковский районный суд города Киева избрал меры пресечения для подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что суд постановил установить меру пресечения Андрею Антоненко в виде содержания под стражей по 23 октября включительно. Юлию Кузьменко оставили под круглосуточным домашним арестом по 23 октября.

В то же время, Яне Дугарь избрали меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен и возложили на нее дополнительные обязанности, срок действия которых продлится также по 23 октября включительно.

Напомним, на прошлой неделе подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, защита подозреваемой Яны Дугарь отказалась. Адвокат последней заявил, что подзащитная отказалась получать обвинительный акт, поскольку не были открыты все оригинальные экспертизы и другие материалы.

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Сегодня, 25 августа, стало известно, что обвинительный акт в отношении фигурантов дела Шеремета будет рассматривать суд присяжных. Рассмотрение дела по существу начнут 4 сентября 2020 года, начало заседания запланировано на 13:00. О суде присяжных просили сами обвиняемые и их адвокаты.