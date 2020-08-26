Суд арестовал всю недвижимость и 94% акций "Кузницы на Рыбальском", – Портнов

Завод "Кузница на Рыбальском" Фото из открытых источников

Суд по обращению Офиса генпрокурора арестовал все недвижимое имущество и большую часть акций частного судостроительного завода в Киеве "Кузница на Рыбальском", владельцем которого до продажи в 2018 году был экс-президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале юрист Андрей Портнов, по заявлению которого было открыто уголовное дело.

"Конечно, с опозданием в год, но не могу не отметить добрым словом решение властей развить инициированное нами уголовное производство в отношении Порошенко по отмыванию и легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов при совершении фиктивной сделки продажи в офшорах одного из крупнейших активов фигуранта - "Кузницы на Рыбальском", - написал Портнов.

По его словам, арестовано все недвижимое имущество и 94% акций предприятия.