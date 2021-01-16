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Субсидии на электричество: В правительстве дали поручение обеспечить оперативное рассмотрение обращений

Фото из открытых источников

Также для потребителей электроэнергии должны провести информационную работу

Министерство социальной политики поручило облгосадминистрациям обеспечить оперативное рассмотрение органами соцзащиты обращений и назначение жилищной субсидии гражданам, использующим электроэнергию для индивидуального отопления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для потребителей электроэнергии также должна быть проведена информационная работа о действующих механизмах соцподдержки.

"Минсоцполитики поручено областным государственным администрациям обеспечить надлежащее взаимодействие между органами социальной защиты населения и поставщиков электроэнергии в части проведения широкой информационно-разъяснительной работы среди потребителей о действующих механизмах социальной поддержки при оплате коммунальных услуг. ОГА, в свою очередь, поручено обеспечить оперативное рассмотрение органами социальной защиты населения обращений и назначения жилищной субсидии гражданам, использующим электроэнергию для индивидуального отопления и нуждаются в государственной поддержке в условиях установления единых фиксированных цен на электроэнергию для бытовых потребителей", – говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве заявили, что обратились в Минэнерго и НКРЭКУ с просьбой организовать работу по информированию потребителей о возможности оформления жилищной субсидии. Речь идет об домохозяйствах, которые используют электроэнергию для индивидуального отопления и нуждаются в государственной поддержке в условиях установления единых фиксированных цен на электроэнергию.

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Напомним, недавно нескольким министерствам поручили сформировать механизмы субсидирования, что поможет людям, использующим электроэнергию для отопления домов. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с увеличением тарифов, в январе вырастут и субсидии.

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