Стремительное похолодание и дожди: Прогноз погоды на сегодня

В западных областях температура воздуха ожидается в пределах от +21 до + 25 днем

Сегодня, 28 августа, в центральных, северных и восточных областях будут наблюдаться дожди, в других - умеренная облачность без осадков. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

В частности, дожди накроют Черниговскую, Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Отмечается, что в центре и на востоке температура составит от +19 до +25 днем и до +11, +16 тепла ночью.

В западных областях температура воздуха ожидается в пределах +21, +25 днем и +10, +14 ночью.

На юге синоптики прогнозируют от +22 до +29 и +12, +20 тепла ночью.

Погода на 28.08.2020 Укргідрометцентр

В Киевской области сегодня дождливо, однако в столице будет сухо и без осадков. Воздух прогреется до +19, +23 днем и +12, +16 ночью.

Погода на 28.08.2020 Укргідрометцентр

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Напомним, недавно синоптики составили прогноз погоды на последний месяц лета. Так, в этом году в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке местами 21-23 градуса, а в горных районах – 11-16 градусов тепла.