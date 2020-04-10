"Странно и дико": На Киевщине местная власть выложила в сеть личные данные семьи, которая самоизолировалась из-за подозрения на COVID

Гатное Фото - скриншот

"Зачем это делать?"

В Гатном Киевской области местная власть предала огласке личную информацию о семье, у членов которой заподозрили инфицирование коронавирусом. А произошло это после приезда работников санитарной службы, которая обработала дезинфицирующим раствором территорию возле дома этой семьи, – фото, как это происходило, местная власть разместила в социальной сети.

Во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK корреспондент Андрей Лащ, который сегодня находится в Гатном, пообщался с Ольгой, местной жительницей, семья которой сейчас находится в изоляции.

В телефонном комментарии женщина рассказала, как местная власть действовала после того, как семья самоизолировалась.

"Власть решила выложить свою работу в Фейсбук, опрыскав возле нашего дома кусты и территорию неизвестным раствором и зафиксировав это на фотографии. Я не знаю, что это за люди! Я просто листала ленту Фейсбука и увидела, что фото возле нашего дома, где мужчина в белом одеянии с опрыскивателем, – выложили эти фото. Зачем это делать? Чтобы все остальные тоже узнали, где проживают люди с вирусом, или как? Я живу дома одна с двумя детьми. Для меня это все как-то очень странно и дико", – отметила женщина.

Ольга отметила, что ей лично угрозы не поступали, однако когда она прочла комментарии в Фейсбуке к опубликованным фото, поняла, что люди бывают разными.

Женщина подчеркнула, что семья очень ответственно отнеслась к вероятному инфицированию, поэтому еще с прошлой недели самоизолировалась. Пищу им привозит водитель и оставляет возле калитки.

Что же касается дальнейших действий, будет ли судиться семья с местной властью, женщина говорит, что этот вопрос будут решать с оглядкой на дальнейшее развитие событий.

"Все зависит от того, что будут делать наши соседи после тех фотографий", – отметила Ольга.

Как сообщалось, в Киевская ОГА допускают продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

Добавим, по состоянию на 10 апреля количество больных в мире коронавирусом COVID-19 выросла до 1 601 018 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).