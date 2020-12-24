Страница Кернеса в Фейсбук "попрощалась" с соцсетью

Геннадий Кернес умер от осложнений коронавируса в немецкой больнице после длительного лечения Фото из открытых источников

Все аккаунты Кернеса в соцсетях станут мемориальными

Страница умершего городского головы Харькова Геннадия Кернеса в Фейсбук "попрощалась" с соцсетью видеозаписью об эксочельнике города. Об этом сообщили на официальной странице Кернеса.

Отмечается, что отныне все страницы Кернеса в соцсетях станут мемориальными. "Это видео - последняя публикация на странице Геннадия Кернеса в Facebook. С этого дня — страницы лучшего мэра Харькова в соцсетях становятся мемориальными. На них всегда можно будет зайти и посмотреть, что волновало этого великого человека, чем он хотел поделиться с харьковчанами, о чем он думал", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 23 декабря, в Харькове состоялась церемония прощания с Геннадием Кернесом, который на прошлой неделе умер в немецкой больнице. Кернеса похоронили на городском кладбище №2.

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Ранее секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что в Харькове обсуждают вопрос установка памятника мэру Геннадию Кернесу, который 17 декабря скончался в берлинской клинике " Шарите" от осложнений коронавируса COVID-19. По словам Терехова, сейчас продолжается обсуждение архитектурных локаций.