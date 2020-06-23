Стоят проспекты и мосты: Киев "застыл" в серьезных пробках

В ближайшее время ситуация вряд ли изменится

Фото из открытых источников

В Киеве по состоянию на вечер 23 июня сильно осложнено движение транспорта по автодорогам. Об этом свидетельствуют карты Google maps.

В частности, из-за дорожных работ образовалась пробка на въезде к Южному и Северному мостам, а также на мосту Метро со стороны правого берега столицы.

Стоят машины в пробках на пр. Степана Бандеры и Победы (в сторону Окружной, начиная от ст.м. "Политехнический институт"), бульварах Дружбы народов и Тараса Шевченка, а также ул. Новоконстантиновской.

ZIK.UA

Напомним, сегодня по всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильные ливни и град. Первыми "удар" приняли жители Западной Украины, где из-за непогоды спасатели повысили уровень опасности до красного.