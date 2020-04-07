Стороны не смогли договориться о разведении сил на Донбассе, - заместитель командующего ООС

Богдан Бондарь Фото из открытых источников

Бондарь сомневается, что главам делегаций удастся договориться о разведении в среду

Сторонам не удалось договориться о новом разведения сил на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь, сообщают "Новости Донбасса".

По словам Бондаря, причиной отсутствия прогресса является позиция российской стороны на переговорах.

"Есть определенные сдвиги, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита нормандского формата 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров четверки", - отметил представитель Украины.

Также заместитель командующего ООС подчеркнул, что украинская и российская стороны предлагают свои варианты мест разведения. Однако, по его словам, под надуманными предлогами российская сторона отказывается учесть позицию Украины, которая готова учесть позицию соседнего государства.

В частности, Бондарь добавил, что основным препятствием к достижению договоренностей является нежелание России признавать себя стороной конфликта на востоке Украины.

"Главный месседж российской стороны: одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы (РФ - ред.) это поддержим", - пояснил Бондарь.

В то же время представитель Украины выразил сомнения, что главам делегаций удастся договориться о разведении во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы в среду.

"Очень сложно договориться непосредственно руководителям, когда нет договоренности в подгруппе на уровне экспертов", - подытожил Богдан Бондарь.

Напомним, в конце марта участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины обсудили вопросы согласования новых участков разведение сил и средств на Донбассе.