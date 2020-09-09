Столичные медики заметили тенденцию к увеличению количества госпитализированных детей с COVID-19

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Такая тенденция наблюдается с конца августа

С конца августа наблюдается тенденция к увеличению госпитализации детей с COVID-19 в стационар инфекционной больницы.

В эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения корреспондент Валерия Бабич, которая сегодня изучала ситуацию в столичных инфекционных больницах в связи с пандемией коронавируса и началом учебного года, рассказала о ситуации с уровнем заболеваемости.

"Если говорить сугубо за сентябрь, то я хочу сказать, что с конца августа у нас произошла тенденция к увеличению поступления детей в стационар на госпитализацию. Если у нас было в среднем 25-30 стабильно занято коек, то в конце августа и начале сентября, где-то первая неделя, у нас количество госпитализированных всего по учреждениям достигала 45 детей. Почти мы доходили до 50%, а это уже такой эпидемиологический барьер. Но на сегодня часть выписалась с выздоровлением, часть пошла на самоизоляцию, и на вечер у нас было 25 детей, что характерно для COVID по столице", – сообщила в комментарии корреспонденту ZIK главный врач Киевской городской детской клинической инфекционной больницы Татьяна Каминская.

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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 8 сентября, обнаружили 2551 новый случай коронавируса COVID-19 еще 45 человек умерли в результате осложнений, однако 1157 преодолели болезнь.

Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения обновило механизм оказания медицинской помощи больным с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19. В частности, был установлен четкий алгоритм действий и даны основные рекомендации.