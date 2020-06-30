Стоит ли ехать на отдых во время пандемии COVID-19: Советы врача-инфекциониста

Ольга Голубовская Скриншот видео

Не надо ехать туда, где очень много людей, отмечает Ольга Голубовская

Людям, которые находятся в группе риска, – пожилым людям, тем, кто имеет хронические болезни или лишний вес, – во время отдыха нужно избегать людных мест или же не ехать отдыхать вообще, чтобы минимизировать риски инфицирования коронавирусом.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявила заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская.

Гостья программы поделилась соображениями, стоит ли ехать на отдых, когда пандемия коронавируса до сих пор не преодолена.

"Я всегда люблю давать советы исполнимые. Если мы сейчас с вами скажем - никуда не выезжайте, сидите дома, это невыполнимая совершенно задача, и она может быть решена только на уровне государства такими жесткими мерами. Но у нас это тоже вечно не принимается - бунты всевозможные, недовольство будет. Поэтому, чтобы минимизировать риски, я бы посоветовала все-таки людям пожилого возраста, 50+, хотя болеют и более молодые и погибают более молодые, и основные другие группы риска известные - хронические заболевания, возрастные, избыточная масса тела - они должны, по крайней мере, если они едут, не надо ехать туда, где очень много людей. Люди снимают дома какие-то, я знаю, где изолированно. Или не ехать вообще", – сказала Ольга Голубовская.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 30 июня заявил, что в связи с несоблюдением карантинных ограничений на пляжах Одессы во время прошлых выходных, в Украине прогнозируется вспышка COVID-19.

Добавим, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине выявили 706 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 12 человек, однако справиться с недугом смогли 88 пациентов.