Степанову поставили задачу дискредитировать российскую вакцину, иначе его дочь депортируют из США, - Кравченко

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Министр здравоохранения Максим Степанов дискредитирует российскую вакцину от коронавируса, поскольку выполняет условия США. В противном случае его дочь, которая учится в Америке, будет депортирована. Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, сообщает 112.ua.

"Максим Степанов - у него в Америке дочь учится. И часть капиталов там размещена в США. Поставили задачу дискредитировать российскую вакцину "Спутник V", - заявил Кравченко.

Его слова подтвердил и медицинский блогер Антон Гура.

"Только потому, что ему сказали, что "ваша дочь в течение 24 часов прилетит в Украину с концами". Поэтому Степанов, я уже это четко понимаю, работает исключительно под внешнее управление", - отметил Гура.

В то же время Кравченко напомнил, что врачи, которые спасают больных коронавирусом и рискуют собственной жизнью, сейчас надеются на одно - на вакцину. Он выразил уверенность, что российская вакцина "Спутник V" будет лидером среди вакцин.

"В 2021 году лидером среди вакцин будет российская вакцина "Спутник V", - подчеркнул Кравченко.

Однако, несмотря на то, что вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована и подала заявку на получение патента в ВОЗ, украинская власть ее даже не рассматривает для закупки.