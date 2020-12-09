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Степанов заявляет о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

Также он заверил, что уменьшение заболеваний не связано с уменьшением количества тестирований

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что статистика распространения COVID-19 улучшилась не из-за уменьшения количества тестирований, и сообщил, чтобы будет расширен круг тех, кого нужно тестировать методом ПЦР и экспресс-тестами. Об этом он сообщил во время брифинга.

"Ситуация по количеству заболевших полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы равняем недельную статистику, мы видим уменьшение количества заболевших, уменьшение количества госпитализированных", - сказал он.

Степанов опроверг мнения о том, что количество случаев заболевания упало из-за уменьшения тестирования.

"На сегодняшний день мы тестируем методом ПЦР тех людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, или поступают в больницы с пневмонией. Когда уменьшается количество обращений людей, имеющих признаки острого респираторного заболевания, коронавирусной болезни, то, конечно, уменьшается и количество тестирований. Но я уже дал задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем и методом ПЦР, и экспресс-тестами на антиген, которые мы уже начали поставлять в сети заведений здравоохранения", - добавил он. 

Министр также подчеркнул, что уменьшилось количество людей, которых госпитализируют с признаками коронавируса.

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Напомним, в Украине по состоянию на 9 декабря 2020 года зафиксировано 12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за минувшие сутки летальных исходов – 276, выздоровело – 14 554 человека.

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