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Степанов заявил об эффективности карантинных ограничений в Украине

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Глава Минздрава убежден, что "карантин выходного дня" помог избежать коллапса медсистемы

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введенные в Украине противоэпидемические ограничения, в том числе "карантин выходного дня", сдерживают распространение коронавируса. Об этом он сообщил во время брифинга 5 декабря. 

По словам Степанова, правительство рассчитывало, что "карантин выходного дня" позволит снизить заболеваемость на 20 процентов. Однако, несмотря на то, что ограничения не дали максимального результата, они позволили остановить "ураганное распространение" COVID-19. Министр подчеркнул, что это и было основной целью ограничительных мер. 

"Уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, что были неделю назад. У нас сегодня 13 825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16 294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше", - добавил он.

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К слову, в течение прошедших суток в Украине подтвердили 13 825 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 226 человек умерли. В то же время 14 724 пациентов выздоровели. 

Напомним, перед этим Максим Степанов сообщил, что трехнедельный "карантин выходного дня" не дал эффекта, на которое рассчитывало правительство, ведь выполнение карантинных мероприятий не было совершенным.

ZIK

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