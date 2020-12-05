Степанов заявил об эффективности карантинных ограничений в Украине

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Глава Минздрава убежден, что "карантин выходного дня" помог избежать коллапса медсистемы

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введенные в Украине противоэпидемические ограничения, в том числе "карантин выходного дня", сдерживают распространение коронавируса. Об этом он сообщил во время брифинга 5 декабря.

По словам Степанова, правительство рассчитывало, что "карантин выходного дня" позволит снизить заболеваемость на 20 процентов. Однако, несмотря на то, что ограничения не дали максимального результата, они позволили остановить "ураганное распространение" COVID-19. Министр подчеркнул, что это и было основной целью ограничительных мер.

"Уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, что были неделю назад. У нас сегодня 13 825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16 294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше", - добавил он.

К слову, в течение прошедших суток в Украине подтвердили 13 825 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 226 человек умерли. В то же время 14 724 пациентов выздоровели.

Напомним, перед этим Максим Степанов сообщил, что трехнедельный "карантин выходного дня" не дал эффекта, на которое рассчитывало правительство, ведь выполнение карантинных мероприятий не было совершенным.