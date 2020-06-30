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Степанов заявил о стремительном сокращении уровня заболеваемости COVID-19 среди медиков

Глава Минздрава Максим Степанов Фото из открытых источников

Показатель снизился на 9%

В Украине уровень заболеваемости медработников на коронавірус снизился до 9% среди общего количества зараженных. Об этом в своем Facebook повідомив министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников на COVID-19 составлял 20% от общего числа больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%. Ведь мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидувальних защиты, которые в начале эпидемии в Украине были вообще отсутствуют", - написал он.

Новости по теме: В Украине фиксируют резкое увеличение количества пневмоний и госпитализаций с COVID-19, - Степанов

Напомним, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине выявили 706 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

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