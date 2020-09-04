Степанов: Все медики, работающие с больными COVID-19, получают 300% доплаты

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Однако, существуют единичные жалобы на невыплату этих средств

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что все медицинские работники, которые работают с больными коронавирусом COVID-19, получают доплату в размере 300 процентов. Об этом он заявил во время отчета перед ВРУ 4 августа, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Сейчас все медицинские работники, которые работают с больными COVID-19, получают доплаты в размере 300%. Есть единичные случаи жалоб на невыплату этих средств, но Министерство оперативно решает эти проблемы", - отметил Степанов.

Также глава Минздрава отметил, что были решении проблемы с обеспечением медиков масками, костюмами и другими средствами защиты.

"Когда я возглавил министерство, в стране были безумные проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты медиков. Этот дефицит ликвидирован", - добавил министр.

По его словам, по состоянию на начало осени на остатках в больницах есть более 1,4 млн костюмов и халатов. Отмечается, что этого хватит примерно на три месяца. Кроме этого, медучреждения обеспечены почти 5 млн масок и 1,3 млн респираторов, а также 5,4 млн перчаток.

Напомним, перед этим Максим Степанов заявлял, что для строительства реальной медицины в Украине необходимо увеличить ее финансирование не менее чем на 5 процентов ВВП.