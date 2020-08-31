Степанов: В Украине научились лечить коронавирус COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

По его словам, в этом помог национальный протокол лечения

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине научились лечить коронавирусную болезнь, немало для этого сделал и национальный протокол. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "РБК-Украина".

"В начале марта, когда пришел COVID-19, не было доказательной медицины относительно процессов лечения, в дальнейшем мы утвердили национальный протокол лечения", - отметил министр и уточнил, что национальный протокол лечения - это алгоритм действий врача во время того, как он сталкивается с любой болезнью.

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Кроме этого, Степанов уточнил, что протокол лечения постоянно совершенствуется, в зависимости от полученного опыта.

"Этого всего не было. Мы все это сделали и постоянно совершенствуем, в зависимости от мирового опыта. Это же новое не только в Украине, но и в мире", - сказал министр.

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Напомним, по состоянию на утро понедельника, 31 августа, в Украине лабораторно подтверждено 121 215 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки - 2 141 случаев.