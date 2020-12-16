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Степанов успокоил: Выписали из больниц больше людей, чем положили с COVID

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

В целом удалось остановить рост количества больных коронавирусной болезнью

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что несмотря на высокие цифры госпитализированных из-за COVID-19 пациентов 15 декабря выписали из больниц на двести человек больше: 3 242 и 3 473 пациентов соответственно. Об этом он сообщил во время брифинга, передает "Украинская правда". 

"Мы видим определенную стабилизацию по уровню заболеваемости COVID-19. Ситуация остается достаточно напряженной, но нам удалось остановить рост количества больных коронавирусной болезнью. 10 622 заболевших за минувшие сутки при почти 12,5 тысячах выздоровевших", - сказал он.

По его словам, нынешняя статистика пугает, достаточно высокие цифры по госпитализации: 3 242 человека были госпитализированы за минувшие сутки. Но при этом количество выписанных составляет 3 473 человека, то есть почти на 200 человек больше.

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