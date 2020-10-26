Степанов считает, что критика украинской вакцины – это комплекс национальной неполноценности

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

По его словам, украинским ученым "просто нужно создать соответствующие условия" и тогда страна сможет самостоятельно производить вакцину

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что люди, которые критикуют возможную украинскую вакцину от коронавируса страдают комплексом национальной неполноценности. Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Что могу сказать вам - избавляйтесь от этого комплекса национальной неполноценности, что мы ни на что не способны, что ничего не можем сделать.

К тому же, когда в руках держите телефон или другие "вакцины", которые вы используете в повседневной жизни, знайте, что очень часто это все сделано украинскими учеными. Которые просто из-за такой политики, что мы ни на что не способны и благодаря политике полного игнорирования нашей науки, выехали за границу... А мы это потом покупаем, и удивляемся, как классно они это сделали", – обратился Степанов к "скептикам".

Министр также отметил, что украинским ученым "просто нужно создать соответствующие условия" и тогда страна сможет самостоятельно производить вакцину.

Напомним, ранее президенту Владимиру Зеленскому представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса. Сейчас препарат прошел доклинические испытания.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса, на которое понадобится около 100-150 млн гривен.