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Степанов: С апреля 2021 года инсулины и антибиотики будут продавать только по е-рецепту

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Минздрав сейчас разрабатывает рабочий модуль

Министерство здравоохранения Украины с апреля 2021 года планирует ввести продажу антибиотиков исключительно по электронным рецептам. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Все антибиотики должны продаваться исключительно по электронному рецепту. Мы разрабатываем сейчас модуль, планируем, что с 1 апреля он начнет работать. Сначала он начнет работать с инсулинами, с препаратами для иммуносупрессии (искусственное угнетение иммунитета, - ред.) и наркосодержащими препаратами. А следующим шагом будут антибиотики исключительно по электронному рецепту", - отметил Степанов.

Министр добавил, что сейчас ведомство усиливает контроль продажи лекарств в аптеках.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что в Украине в 5-6 раз выросло потребление антибиотиков некоторых групп. Он напомнил, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к развитию антибиотикорезистентности, то есть уменьшению чувствительности возбудителей болезни к лекарственному средству.

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