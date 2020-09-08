Степанов рассказал, какие условия необходимы для проведения ПЦР-теста

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Глава Минздрава отреагировал на информацию, что в одном из столичных центров заборы проводят через окно

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ПЦР-тесты (полимеразная цепная реакция) на определение наличия COVID-19 нужно проводить в отдельном закрытом помещении. Другие условия - недопустимы. Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Глава Минздрава прокомментировал информацию о том, что в одном из столичных центров первичной медико-санитарной помощи заборы проводят через окно.

"Недопустимо в таких условиях брать ПЦР-тест. Есть соответствующие критерии, относительно помещений, в которых могут делать ПЦР-тесты, то есть брать забор. Это должна быть отдельная комната, ни в коем случае не через окно. Это те правила, которые установлены в нашей стране", – отметил Степанов и пообещал провести соответствующую проверку и отреагировать на ситуацию.

Кроме того, он подчеркнул, что лаборатории не могут находиться в жилых подъездах и квартирах.

"Лаборатория не может находиться в жилом подъезде дома. Если в один подъезд заходят жильцы, а также люди, которые хотят сдать тест, а на лабораторию переоборудована какая-то квартира - это недопустимо. Только если сразу при проектировании планировали нежилое помещение. Подчеркиваю, что с отдельным входом и вентиляцией", – добавил министр.

Отметим, что для отбора биологического материала должны быть:

стерильные тампоны из дакрона или вискозы или универсальные зонды;

шпатель;

транспортный эпендорф со средой;

инструмент для маркировки биологического материала;

направление на лабораторное тестирование;

пакеты для направления и контейнера с биологическим материалом.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала про новый алгоритм лечения пациентов, которые имеют подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19. В частности, она рассказала, что делать и куда надо звонить при подозрении на коронавирус, кто должен заниматься вызовом бригады и кто оплачивает все услуги.