Степанов рассказал, как получить помощь, если заболел COVID-19 и живешь сам

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

По словам главы Минздрава, некоторые категории людей могут обратиться за помощью в городскую или областную госадминистрацию

Люди, которые заболели коронавирусом COVID-19 и живут одни, могут обратиться за помощью в городскую или областную государственную администрацию. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Такие ситуации четко предусмотрены в нормативных документах и соответствующим постановлением. Эта обязанность возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Оно должно сопровождать и оказывать социальную помощь людям, которые в этом нуждаются", – отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, такую помощь могут получить:

люди пожилого возраста;

люди с инвалидностью;

люди, которые живут сами на время заболевания;

люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности купить те или иные вещи, или продукты питания.

Министр добавил, что более подробно узнать об этой процедуре можно в областных администраций.

Напомним, по состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждено 62 823 случая коронавируса, из них 1571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. В частности, за последние сутки зафиксировано 972 новых случая, 886 пациентов выздоровели, а 20 человек умерло.