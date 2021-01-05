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Степанов рассказал, что делать украинцам с симптомами ОРВИ, которым отказывают в тестировании на коронавирус

Максим Степанов Страна.ua

В случае отказа жалобу можно оставить на горячую линию Министерства здравоохранения

Украинцы с любыми симптомами ОРВИ могут обратиться к семейному врачу для прохождения теста на коронавирус. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, пройти тест на коронавирус имеют право все украинцы с симптомами ОРВИ, даже если они не характерны для COVID-19. Для забора материала или экспресс-тестирования на антиген нужно обращаться к семейным врачам. В случае отказа можно обратиться на горячую линию министерства по номеру 0 800 60 20 19.

Министр также заявил, что сейчас Украина проводит мало тестирований по сравнению с существующими возможностями.

"Сейчас мы проводим мало тестов по сравнению с нашими возможностями, позволяющими проводить в лабораториях Минздрава более 55 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Еще есть частные лаборатории и лаборатории медучреждений. Совместно это около 70-75 тысяч тестов в сутки. Кроме ПЦР-тестирования мы внедрили экспресс-тестирование на антиген, которым необходимо проводить тесты людям с любыми симптомами ОРВИ, а также контактным лицам", - сказал Степанов.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после новогодних праздников в Украине существует вероятность роста числа больных коронавирусом. По его словам, кроме возможного роста больных COVID-19, ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

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