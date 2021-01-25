Степанов рассказал, чем будут вакцинироваться украинцы
Министр не исключает, что Украина получит вакцину еще одного производителя
В ближайшее время украинцы получат вакцину Sinovac и Pfizer. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".
В то же время министр не исключает, что Украина получит вакцину еще одного производителя.
"Мы точно знаем, что у нас будет вакцина Sinovac, китайская вакцина, эта компания один из мировых лидеров производства вакцин. Возможно, у нас будет Pfizer, мы просили 210 тыс. доз. У нас есть понимание с их стороны, думаю, на текущей неделе мы точно узнаем даты.
Относительно китайской вакцины, мы говорили о 700 тыс. доз в феврале. Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор", – сказал Степанов.
Также он напомнил, что из-за "рекламной компании" отдельных представителей парламента, пока бесплатно вакцинироваться готовы 43-55% граждан.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от COVID-19 может появиться в украинских аптеках ближе к лету. При этом национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.