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Степанов рассказал, чем будут вакцинироваться украинцы

Pixabay

Министр не исключает, что Украина получит вакцину еще одного производителя

В ближайшее время украинцы получат вакцину Sinovac и Pfizer. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

В то же время министр не исключает, что Украина получит вакцину еще одного производителя.

"Мы точно знаем, что у нас будет вакцина Sinovac, китайская вакцина, эта компания один из мировых лидеров производства вакцин. Возможно, у нас будет Pfizer, мы просили 210 тыс. доз. У нас есть понимание с их стороны, думаю, на текущей неделе мы точно узнаем даты.

Относительно китайской вакцины, мы говорили о 700 тыс. доз в феврале. Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор", – сказал Степанов.

Также он напомнил, что из-за "рекламной компании" отдельных представителей парламента, пока бесплатно вакцинироваться готовы 43-55% граждан.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от COVID-19 может появиться в украинских аптеках ближе к лету. При этом национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

 

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