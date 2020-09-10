Степанов проведет разговор с мэрами областных центров из-за карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Глава Минздрава надеется, что ему удастся найти понимание с мэрами

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проведет разговор с мэрами областных центров, чтобы обсудить невыполнение местными органами власти карантинных мероприятий. Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"В понедельник хочу провести селектор. Рассчитываю на откровенный разговор, потому что невыполнение и легкомысленное отношение ко всем эпидемическим мерам в перспективе несет очень большие угрозы для Украины, для жизни и здоровья украинцев", - отметил глава Минздрава.

Также министр надеется, что ему удастся найти понимание с мэрами областных центров.

"Очень рассчитываю, что во время такого диалога с мэрами городов мы найдем то понимание, каким образом нужно исполнять эти противоэпидемические меры ради победы над COVID-19 и ради остановки этой болезни", - резюмировал Максим Степанов.

Напомним, Ивано-Франковский горсовет подал в Окружной административный суд Киева иск, в котором просит признать незаконным постановление Кабинета министров Украины в части установление зеленого, желтого, оранжевого и красного уровней эпидемиологической опасности распространения в стране коронавируса.

Вчера, 9 сентября, стало известно, что Черновицкий горсовет также планирует подать в суд на Кабинет министров Украины с требованием отменить установление на территории города красной карантинной зоны.