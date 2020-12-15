Степанов просит нардепов повысить зарплаты медиков в 2021 году

Максим Степанов МИНЗДРАВ

По словам главы Минздрава, справедливые зарплаты врачей - это 23 тыс. грн

Министр здравоохранения Максим Степанов записал видеообращение для народных депутатов, в котором попросил их существенно повысить выплаты врачам в 2021 году. Соответствующее сообщение он разместил в Facebook.

"Да, бюджет сбалансирован, но этот баланс не может устраивать. Он несправедлив по отношению к нашим медикам, заработная плата которых должна финансироваться в необходимом объеме", - сказал Степанов.

Министр заверил, что в случае, если зарплаты врачей останутся на том же уровне, то люди начнут массово выезжать из страны, учитывая высокий спрос на медработников за рубежом.

По словам главы Минздрава, справедливые зарплаты врачей - это 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тысяч. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн. И он надеется на то, что нардепы прислушиваются к этим цифрам при голосовании за государственный бюджет на 2021 год.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может рассмотреть закон о продлении особого статуса Донбасса во вторник 15 декабря.