Степанов прогнозирует вспышку COVID-19 после выходных в Одессе
Люди не придерживались карантина в ночных клубах и на пляжах
В связи с несоблюдением карантинных ограничений на пляжах Одессы во время этих выходных, в Украине прогнозируется вспышка COVID-19. Об этом во время брифинга который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам министра, кадры из Одессы свидетельствуют о том, что люди не придерживались карантина в ночных клубах и на пляжах.
"То есть непользование масками, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиков - все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19", - сказал Степанов.
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Напомним, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине выявили 706 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.