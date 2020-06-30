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Степанов прогнозирует вспышку COVID-19 после выходных в Одессе

Фото из открытых источников

Люди не придерживались карантина в ночных клубах и на пляжах

В связи с несоблюдением карантинных ограничений на пляжах Одессы во время этих выходных, в Украине прогнозируется вспышка COVID-19. Об этом во время брифинга который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, кадры из Одессы свидетельствуют о том, что люди не придерживались карантина в ночных клубах и на пляжах.

"То есть непользование масками, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиков - все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19", - сказал Степанов.

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Напомним, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине выявили 706 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

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