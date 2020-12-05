Степанов подписал документы для получения вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Украина может получить препарат в конце I квартала или начале II квартала 2021 года

Министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря подписал технические документы для получения Украиной вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил во время брифинга 5 декабря, который транслировал телеканал ZIK.

"Вчера я подписал технические документы с альянсом GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - ред.). Это наша инициатива COVAX", - отметил Степанов.

Согласно этой инициативе, Украина сможет получить примерно 8 миллионов доз вакцин. По словам главы Минздрава, сроки поставки пока уточняются. Однако, в правительстве рассчитывают получить препарат в конце I квартала или начале II квартала 2021 года.

Также Степанов добавил, Министерство здравоохранения Украины в настоящее время находится на финальной стадии подписания соглашений с производителями вакцин от коронавируса.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины освободил иностранные вакцины против коронавируса COVID-19 от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.