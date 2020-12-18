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Степанов ожидает спад эпидемии в Украине в апреле

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

С февраля должна начаться вакцинация населения

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что с апреля коронавирус эпидемия в Украине пойдет на спад благодаря вакцинации и людям, которые уже переболели. Об этом он рассказал изданию hromadske.

По его словам, власти сейчас пытаются получить первые дозы вакцин в феврале 2021 года. Министр рассказал, что лучший способ борьбы с пандемией – это коллективный иммунитет.

"Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая как минимум должна составлять не менее 70-80%, либо когда люди переболеют. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что в Киеве действуют ограничительные меры в ресторанах, поэтому широкого распространения коронавирус там не будет. Впрочем, основное внимание-это родственные заболевания. Именно таким образом коронавирус имеет наибольшее распространение

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