Степанов: Отмена карантина приведет к катастрофе

Глава Минздрава Максим Степанов Фото из открытых источников

По словам министра, на сегодня 6 544 койки заняты больными COVID-19

Отмена карантина в Украине приведет к переполненности больниц пациентами с COVID-19. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Количество больных постоянно растет. Кроме общего количества людей, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, у нас растет количество людей, которые госпитализируются. Каждый день...

Отмена карантина приведет к катастрофе. Если полностью отменить карантин, у нас просто не будет оказывать помощь, все больницы будут заполнены", - сказал Степанов.

По словам министра, на сегодня 6 544 койки заняты больными COVID-19 и это количество госпитализированных постоянно растет.

"Если мы не хотим видеть апокалиптические кадры, когда некуда госпитализировать, давайте просто соблюдать правила новой реальности, которая у нас есть. Они очень простые - эти правила", - добавил Степанов.

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Напомним, по состоянию на утро 28 августа в Украине зарегистрировали 114 497 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток в стране был установлен новый антирекорд – 2 438 новых случаев, 48 человек умерли, 866 человек преодолели болезнь.