Степанов опроверг информацию о введении локдауна на новогодние праздники

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Основным фактором для внедрения локдауна будет загруженность медицинской системы

Министр здравоохранения максим Степанов заявил, что не соответствует действительности распространенная в СМИ информация о якобы согласованном внедрении тотального карантина с 23 декабря до 15 января. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Нет, не отвечает. У нас есть четкие критерии, почему мы вводим те или иные ограничения, и там есть четкая логика. У нас был адаптивный карантин, мы его ввели летом, и он у нас действовал до 9 ноября. Это понятное решение, я был одним из авторов, когда в зависимости от ситуации в регионах есть определенные ограничения. Но с одним "но". Очень важно, чтобы эти ограничения выполнялись с начала до конца. Мы помним, что было много нарушений. И он сработал, но недостаточно эффективно, как мы рассчитывали", - отметил он.

Вместе с тем Степанов пояснил, что основным фактором для введения жесткого карантина в стране являются показатели нагрузки на медицинскую систему.

"Это способность системы оказать помощь всем без исключения. Сейчас у нас по стране неоднородная ситуация. Есть регионы, где больше нагрузки, есть где меньше. Но все равно есть определенный рост по всей территории страны. Прилагаются койки, кислород, эта работа продолжается, но внедрение любого жесткого карантина на всей территории будет исходить из этих медицинских показателей - нагрузка на систему", - подчеркнул глава Минздрава.

"От 25 до 35 тысяч больных в сутки может дать рост количества госпитализированных, и мы будем иметь основания предложить введение жесткого карантина. Если смотреть на прогнозы, у нас такое количество должно было быть 1 декабря, но его не было. Мы видим, что такой рост может быть в течение декабря", - сказал глава Минздрава.

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Напомним, ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что в Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауну. Жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что в Украине могут ввести так называемый интеллектуальный локдаун, который будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе при установлении определенных ограничений.