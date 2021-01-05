Степанов объяснил необходимость введения жесткого карантина в январе

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Он также считает, что локдаун уменьшит нагрузку на медицинскую систему

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ужесточение карантина в период с 8 по 24 января необходимо для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавирус в Украине. Об этом он рассказал во время брифинга.

"Мы исходили из того, что карантинные ограничения будут действовать на территории страны 16 дней - это тот срок, который необходим нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Это та мера, которая необходима для нашей страны с точки зрения противоэпидемических мероприятий", - сказал министр.

По словам Степанова, усиление карантина нужно, чтобы потом не вводить никаких локдаунів.

"Чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы до весны - до апреля, мая - не вводить локдаунів, чтобы мы спокойно прошли эту волну распространения COVID-19, чтобы выдержала наша медицинская система", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине во время локдауна, с 8 по 24 января, супермаркетам разрешат торговать не всеми товарами, а лишь теми, которые отнесены к соответствующему перечню.