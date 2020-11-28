Степанов объяснил, как будет работать транспорт в случае введения локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

По словам главы Минздрава, риск заразиться COVID-19 в полупустом транспорте "очень-очень низкий"

В Украине в случае введения локдауна для замедления распространения коронавируса COVID-19 общественный транспорт продолжит работать. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По словам главы Минздрава, несмотря на жесткие ограничения, объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу. В связи с этим будет разрешена работа общественного транспорта, чтобы им пользовались отдельные категории людей.

"Относительно конкретных ограничений и вопроса транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин не был, однако остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан", – пояснил министр.

Также Степанов отметил, что риск заразиться COVID-19 в полупустом метро или автобусе при условии соблюдения масочного режима и дистанции низкий.

"Например, возьмем карантин выходного дня. Представим, что его все без исключения соблюдают, все полностью закрыто. Даже при работе общественного транспорта людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто расположена возле дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого-то скопления людей. Если мы говорим, что люди перемещаются в транспорте в небольшом количестве, например в маршрутке, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, находятся в маске, очень-очень низкий", – подчеркнул Максим Степанов.

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Напомним, на этой неделе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал власть немедленно ввести локдаун продолжительностью в минимум три недели, чтобы "сохранить здоровье украинцев и уйти от ситуации, когда будут более 200 смертей ежедневно".