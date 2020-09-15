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Степанов обсудил с мэрами городов ситуацию по карантину: О чем договорились

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Глава Минздрава заявил, что договорился с руководителями областных центров по многим позициям

Министр здравоохранения Максим Степанов вчера, 14 сентября, провел совещание с мэрами областных центров по ситуации с коронавирусом и соблюдению карантинных требований. Разговор длился 2,5 часа. Об этом он рассказал на брифинге, который транслировал телеканал ZIK.

По его словам, главной целью было убрать "любые политические вещи".

"Важно, чтобы меры, которые мы предлагаем, выполнялись. Кроме того, контроль возложен именно на местные власти. Мы договорились по многим позициям. Я готов сам инициировать эти изменения в постановление правительства", - отметил министр.

По словам Степанова, руководители городов поддержали, что должны:

  • не проводить сейчас массовые мероприятия;
  • проводить контроль в транспорте, на рынках;
  • мэры предложили другой режим работы школ и детских садов.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на так называемый бунт городских голов из-за введения жесткого карантина в городах. Он подчеркнул, что государство должно защищать своих людей, даже если это может кому-то не нравиться.

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