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Степанов о "карантине выходного дня": Не достигли эффекта, на который рассчитывали

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Глава Минздрава отметил, что выполнение карантинных мероприятий не было совершенным

Трехнедельный "карантин выходного дня" не дал эффекта, на который рассчитывало правительство. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Максимальный эффект предусматривал не просто снижение динамики заболеваемости, а снижение на 20% от количества заболевших. Мы сейчас видим снижение динамики заболеваемости, даже два дня подряд. Мы видим, что цифры меньше, чем было на прошлой неделе, но мы не достигли эффекта, на который рассчитывали", - сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что выполнение карантинных мероприятий не было совершенным.

В то же время министр напомнил, что самое главное - это ограничить контакты.

"У нас выведены штрафы за неиспользование масок в общественных местах, и это очень важно, потому что единственным способом остановки являются карантинные ограничения. Вирус передается от человека к человеку, все очень просто. Если контакта нет, на что прежде всего направлены карантинные ограничения, то человек просто не заболеет", - добавил Степанов.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине на новогодние праздники могут ввести после подведения итогов "карантина выходного дня".

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